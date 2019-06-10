У таборі Чернівецької області отруїлися 30 дітей

В селі Репужинці Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей, які перебували в літньому таборі, були госпіталізовані з симптомами отруєння.

Як повідомляється, у хворих дітей спостерігалися нудота і блювота.

«Але ситуація поліпшується. Комісія у складі Госпродпотребслужбы та обласного лабораторного центру працює на місці. Встановлюємо, що могло викликати захворювання дітей», — сказав Александрюк.

У таборі працюють лікарі, які з’ясовують причини захворювання.

Як розповів заступник директора ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Моз України» Сергій Торський, 9 червня отримали повідомлення про скарги на біль у животі і блювання у 30 дітей, відпочиваючих в таборі в Репужинці. Туди виїхали фахівці з лабораторії і медики.