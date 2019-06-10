В аеропорту Лондона видають багаторазові чашки для кави

На цьому тижні в Гатвике – другому за розмірами аеропорт Лондона – починається кампанія з використання багаторазових чашок для кави. Таким чином в аеропорту хочуть вирішити проблему відходів і «одноразової» культури.

Клієнти, що купують гарячі напої на винос в Starbucks, будуть мати можливість взяти безкоштовну багаторазову чашку замість паперового стаканчика, яку потім можна буде залишити в позначеному місці перед посадкою на рейс.

Випробування почнуться в понеділок в Південному терміналі Гатвік. Кампанія допоможе скоротити використання одноразових стаканчиків в керованому «замкнутому циклі», який можна організувати в будь-якому туристичному центрі. Проект здійснює компанія Starbucks у партнерстві з екологічної благодійною організацією Hubbub за підтримки аеропорту Гатвік, другого за величиною у Великобританії.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Під час подорожей важче чинити правильно

У Великобританії використання багаторазових чашок у всіх кавових мережах зросло завдяки таким стимулам, як знижки для клієнтів, що приносять свою чашку в кафе. Однак люди, як правило, не беруть з собою чашки, коли їдуть у відпустку.

Мета цього випробування — ввести в обіг по всьому Південному терміналу Гатвік 2000 багаторазових склянок Starbucks, що може значно скоротити кількість паперових склянок, використовуваних кожен день. Наприклад, якщо б лише 250 клієнтів щодня обирали чашку багаторазового використання, то за один місяць можна було б заощадити понад 7000 паперових стаканчиків.

«Ми знаємо, що багато люди піклуються про відходи, але під час подорожей часто важче чинити правильно», — сказав Тревін Ресторик, виконавчий директор і співзасновник Hubbub. «Ми хочемо з’ясувати, чи стануть люди використовувати багаторазові чашки в аеропорт, якщо ми зробимо це легким та зручним».

В Великобританії кожний рік використовується 2,5 мільярда одноразових кавових склянок, велика частина яких потрапляє на звалище. У Gatwick понад 5,3 із 7 млн. паперових стаканчиків, що використовуються щорічно, вже переробляються, але Starbucks і Hubbub вирішили піти далі, запропонувавши клієнтам багаторазові чашки з метою скоротити споживання одноразового посуду.

За матеріалами The Guardian

Читайте також:

Британський супермаркет не продає овочі та фрукти в пластиці

У Львові на день відмовляться від пластику

Як подорожувати, не роблячи ніякого сміття?