Радник Зеленського пропонує викупити ВВП–варанти, випущені під час реструктуризації Яресько”

ВВП-варанти, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, є “міною уповільненої дії”. Слід розглянути можливість дострокового їх викупу.

“Одночасно з бездоганним обслуговуванням існуючого боргу необхідно вести проактивну політику з управління ним, яка полягає у переговорах з нашими кредиторами про достроковий викуп боргових зобов’язань (в першу чергу, VRI) на вигідних для України умовах…”, – написав він.

Гетманцев охарактеризував VRI як “закладену йде командою фінансову міну уповільненої дії надруйнівної сили”.

“Цінні папери, випущені на кабальних умовах, не тільки можуть стати стримуючим фактором економічного зростання, до якого ми всі прагнемо, але й призведуть до виплат, кратно перевищує реструктуризований в 2015 році борг”, – вважає експерт.

Серед інших заходів цієї політики Гетманцев назвав залучення кредитних ресурсів у гривні і перекредитування існуючого боргу на більш дешевий.

Варрант — це цінний папір, що дає власнику право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за більш низькою у порівнянні з поточною ринковою ціною.