На Київщині розстріляли чоловіка

В селі Мощун Києво-Святошинського району на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги про надання допомоги чоловікові з вогнепальним пораненням живота. Про це повідомляє поліція Київської області

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що ввечері місцевий 55-річний житель на грунті неприязних відносин хотів навмисне позбавити життя іншого чоловіка і здійснив постріл з гладкоствольної рушниці в область живота, після чого втік в напрямку лісу.

49-річний потерпілий наразі перебуває в реанімаційному відділенні.

В ході огляду місця події поліція виявила і вилучила три гільзи від гладкоствольної рушниці.

На даний час місце знаходження мисливської рушниці, з якої було здійснено постріл, встановлюється.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.