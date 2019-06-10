У Казахстані хвиля затримань, одна з протестувальниць намагалася порізати собі вени

У понеділок, 10 червня, на площі Астана у центрі казахстанського міста Алмати пройшли масові затримання громадян, які вийшли на протест з гаслами проти результатів президентських виборів. За попередніми оцінками, було затримано щонайменше 30 осіб. Одна із затриманих спробувала перерізати собі вени в автозаку, повідомляє УНН

За словами очевидців, які перебували у цей момент в автозаку, жінка дістала з сумочки лезо і кілька разів порізала передпліччя лівої руки. Жінку, яка завдала собі порізи, відразу ж випустили з автомобіля, вона впала на асфальт. Люди надали їй першу медичну допомогу, перев’язавши руку вище порізу. Через кілька хвилин під’їхала служба швидкої допомоги і відвезла жінку.

Затримання на площі Астана проходять другий день. 9 червня більше сотні людей вийшли на площу, заявляючи, що вибори, які відбулися в неділю, не є чесними і справедливими. Поліцейські затримали понад сотню людей. Сьогодні десятки людей знову прийшли на площу. Затримання в понеділок пройшли попри те, що люди не скандували ніяких гасел і говорили поліцейським, що всього лише прогулюються в цьому місці.

Тим часом ЦВК країни оголосила про перемогу на дострокових виборах чинного президента країни Касим-Жомарта Токаєва, який вступив на посаду глави держави після відставки першого президента Нурсултана Назарбаєва, який утримує у своїх руках значну владу. Токаєв, за даними ЦВК, набрав понад 70% голосів, його найближчий опонент Аміржан Косанов – 16.