Росіянин відкусив язика ведмедю, що скоїв напад на нього

Чоловіка госпіталізували з серйозними травмами голови та кінцівок.

Житель російської Туви відбився від нападу дикого ведмедя, відкусивши йому частину язика.

Як повідомляє місцеве видання Tuvaonline, 2 червня в чергову частину пункту поліції «Кызыльский» надійшло телефонне повідомлення про інцидент. У центральну лікарню був доставлений громадянин 1984 року народження, з рвано-вкушеними ранами обличчя, волосистої частини голови, верхніх кінцівок і передньої поверхні живота.

В ході перевірки встановлено, що першого червня потерпілий разом зі своїми друзями, не маючи відповідного дозволу на відвідування лісових масивів, пішли в ліс для збирання опалого сухого рогів тварин.

Прийшовши на місце, вони розпалили багаття, приготували їжу і розійшлися по різних сторонах для збору рогів.

У тайзі чоловік зіткнувся з бурим ведмедем і щоб ведмідь не напав на нього, він став голосно кричати, намагаючись злякати ведмедя, а ведмідь напав, повалив його і почав кусати. В момент, коли ведмідь кусав чоловіка за обличчя, йому вдалося відкусити ведмедю частину язика, після чого ведмідь припинив напад і втік.

Прийшовши до тями і стікаючи кров’ю потерпілий покликав друзів на допомогу. Подію активно обговорюють в місцевих спільнотах соцмереж.

: unian.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.