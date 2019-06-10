Дружина Зеленського показала, як виглядала в студентські роки (фото)

Перша леді України Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського поділилась архівними знімками у мережі та привітала з Міжнародним днем друзів.

На них перша леді позувала з подругою Іриною Пікаловою, дружиною актора та автора студії “Квартал-95” Олександра Пікалова.

Фото жінки зробили в студентські роки.

“Дослідження про щастя довело, що дружба та щирі стосунки найважливіші для людини. Мені дуже пощастило, адже в мене такий друг є. Пишаюся нашою дивовижною дружбою”, – підписала фото з подругою Зеленська.

: gazeta.ua

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