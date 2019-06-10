Максим Мирович: Розсекречені документи КДБ по Чорнобилю

Так, друзі, тут є дуже цікава новина — в Україні опубліковані нові секретні документи КДБ, що стосуються Чорнобильської трагедії.

Раніше я вже розповідав вам про цілу групу секретних документів, більшість яких стосувалися помилок у будівництві станції і всіляких пригод та аварій (до 1986 року) на ній, а нинішня група документів більше стосується пост-аварійного періоду

6 червня в Києві презентували збірку «Чорнобильське досьє КДБ» — в якому зібрані і систематизовані такі документи — по частині з них знято вкрай популярний зараз серіал «Чорнобиль». В документах можна наочно побачити брехливість радянської системи, її байдуже ставлення до людей і, власне, відповісти самому собі на головне питання, винесене в заголовок серіалу «Чорнобиль» — «яка ціна брехні»?

Отже, в сьогоднішньому пості я покажу вам кілька цитат з нових розсекречених документів КДБ про Чорнобиль із збірки «Чорнобильське досьє КДБ» (які підготувало видання «Теперішній час»).

1. Шуміли навіть шкільна форма і костюми.

Цей епізод творці серіалу збиралися включити у фільм, але в підсумку ці сцени не ввійшли в серіал. У нових розсекречених документах КДБ є інформація, що з-за високого радіоактивного фону в місті Києві у дітей шуміли шкільна форма та тренувальні костюми. Письмовий звіт про це був складений 8 травня, за добу до тієї самої першотравневої демонстрації. Про що це говорить? Про те, що незважаючи на те, що офіційні повідомлення про аварії з’явилися лише 14 травня — керівництву на місцях все було давно відомо, і вони свідомо гнали дітей під радіоактивний пил на парад:

«На період підготовки демонстрації 1 Травня учням шкіл були видані тренувальні костюми, в яких вони репетирували програму 27, 28, 29 [квітня]. З 5 по 8 травня ці костюми були здані в школи. Одяг має досить високий рівень фону. Школи мають намір здати костюми під Палац піонерів. Необхідна дезактивація»

З довідки 6 відділу УКДБ по Києву та Київській області про оперативну ситуацію в столиці України і в місцях розміщення евакуйованих осіб, 8 травня 1986 р.

2. Іноземців не випускали з країни.

Іноземні громадяни, які опинилися в Києві в період чорнобильської трагедії, фактично опинилися в заручниках у СРСР — їх не випускали з країни і навіть в примусовому порядку везли на «заплановані екскурсії» — «Батьківщину не любиш гад? Будеш бл*ть любити нашу Батьківщину!». Терміново залишити Київ хотіли студенти з Іраку, Сьєрра-Леоне, Кенії та інших країн — але з усіма працювала агентура КДБ і «ласкаво переконувала» їх залишитися в місті.

«Туристи групи США (31 осіб), повідомлення І-4812, що проживають у готелі „Русь“, вранці 29.04.86 р. намагалися придбати авіаквитки в Ленінград для дострокового виїзду з р. Києва, чинили тиск на адміністрацію готелю. Вжитими заходами через ОДР [офіцер діючого резерву] та агентуру обстановка нормалізована, група виїхала на екскурсію».

З довідки 2 відділу УКДБ УРСР по Києву та Київській області про обстановку серед іноземців, які перебувають у Києві, 29 квітня 1986 р.

3. Радянські лікарі ставили помилкові діагнози.

Робилося це, швидше за все, за наказом КДБ, так як за брехливою радянської версії аварії — офіційно загиблими від аварії вважався тільки Ходемчук, решта «просто виявилися слабкі здоров’ям». Радянські пропагандисти намагалися всіляко применшити і приховати реальні наслідки аварії, і тому змушували радянських лікарів писати всякі помилкові діагнози в історії хвороб. Точна кількість людей, загиблих і постраждалих у ході такого неправильного лікування, невідомо досі:

«За даними Шевченківського РВ УКДБ адміністрація Київської обласної та 25 лікарень, посилаючись на вказівку Моз УРСР (нібито наказ № 24с від 11.05.86 р.), в історіях хвороби хворих з ознаками „променева хвороба“ вказує діагноз „вегетосудинна дистонія“. На думку головлікаря обласної лікарні Клименко А. М., подібна постановка питання може в подальшому призвести до плутанини при призначенні лікування, діагностики, а також вирішенні питання про інвалідність і встановлення пенсії».

З довідки 6 відділу УКДБ УРСР по Києву та Київській області, 11 травня 1986 року.

4. Радянські дозиметри брехали.

Це прозвучить трагікомічно — а в СРСР брехали не тільки люди, але і прилади. У серіалі «Чорнобиль» точно показаний момент, коли наявні на станції дозиметри (в кількості всього пари штук) показували тільки верхню межу своєї норми вимірювання» — 3,6 рентгена на годину. Це як зробити термометр для вимірювання температури хворого з «верхнім межею» у 36,6 градусів. Пізніше, коли військові підвезли дозметры — виявилося, що фон поблизу зруйнованого Четвертого енергоблоку було не 3 рентгена, а близько 15 тисяч рентген на годину.

«За повідомленням агента «Моквичев» використовуються штабами ГО дозиметричні прилади не отъюстированы, що призводить до різниці в показаннях. Мають місце акти видачі для роботи несправних приладів».

5. Тотальна брехня і дезінформація.

Радянські брехуни, які висвітлюють аварію в Чорнобилі, спершу почали брехати власного населення — аварію, наслідки якої були відомі вже на другу добу (Прип’ять була евакуйована 27 квітня), в радянських ЗМІ називали не інакше, як «невелике пригода, вже майже ліквідоване під керівництвом Партії і Уряду», а самим людям не повідомляли про запобіжні заходи — якби це зробили в той час у ЗМІ — то це допомогло б уникнути тисяч смертей від онкології.

Крім власних громадян, радянські брехуни також намагалися ввести в оману іноземних кореспондентів, про що прямо зазначається в нових розсекречених документах. Прийоми до речі всі ті ж, що і зараз — дезінформація, брехня і підміна зразків, ну приблизно як з сечею на Олімпіаді. Також співробітники радянських спецслужб зображували «простих киян» і виступали перед іноземними кореспондентами з сентенціями на кшталт «я сам простий киянин, працівник станції, син офіцера, повірте тут не все так однозначно!»:

«У зв’язку з тим, що відразу після аварії на ЧАЕС у іноземних кореспондентів проявлялося певну недовіру до офіційними повідомленнями, в 1987 році при відвідуванні ними зони акцент був зроблений на створення видимості свободи пересувань, дій, контактів, обстановки повної довіри».

З повідомлення начальника УКДБ УРСР по Києву та Київській області Ю. Шрамко першого секретаря Київського обкому КПУ Р. Ревенко про результати роботи з надання позитивного впливу на іноземців, які відвідують зону ЧАЕС, 18 лютого 1988 р.

«У жовтні 1987 р. кореспондент французької газети „Юманіте“ Жан-П’єр Водон з хитрощами взяв проби ґрунту та води в районі об’єкта „Укриття“ та в р. Прип’яті, а також на шляху прямування в районі с. Приборск (50 км від ЧАЕС). В ході проведення заходу „Д“ (негласного обшуку) взяті іноземцем зразки проб виявлені і негласно замінені на радіоактивно чисті».

З орієнтування заступника Голови КДБ УРСР Ю. Петрова начальника 6 відділу УКДБ УРСР по Києву та Київській області С. Нагибе про виявлених прагнень супротивника до проблем ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 8 липня 1988 р.

Такі справи.