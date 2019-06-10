На виборах президента Казахстану переміг наступник Назарбаєва

Заступник голови ЦВК Казахстану Костянтин Петров повідомив, що чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на позачергових президентських виборах.

Він набрав 70,76 % голосів.

Зокрема, за даними ЦВК, за кандидата від партії “Нур Отан” проголосували 6,5 млн виборців.

Кандидат від руху “Ұлт тағдыры” Аміржан Косанов на другому місці, він набрав 16,2 %, або 1,4 млн голосів.

Єдина жінка-кандидат Данія Еспаева (від партії “Ак жол”) на третьому місці з 5,2 % голосів, за неї проголосували 478 тисяч громадян.