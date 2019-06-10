В Росі не виявлено концентрації небезпечних речовин, – Вінницька ОДА

Серед препаратів, які потрапили в річку Рось внаслідок ДТП у Вінницькій області, інсектицидів не було.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

“Станом на 8 годину ранку понеділка внаслідок забору води на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, що перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день чи на третій день”, – пояснює Гижко.

Інформація про розлив інсектициду “Нурал-В” не підтвердилася.

“Що стосується препаратів, що потрапили у воду, то перевищення допустимих норм вмісту фунгіцидів і гербіцидів зафіксовано тільки в місці їх потрапляння в річку. Щоб убезпечити людей і домашніх тварин, цю зону позначили обмежувальними стрічками, а жителів населеного пункту забезпечили питною водою”, – сказав Гижко.

В ОДА заявили, що у водоймах не зафіксована загибель місцевої фауни.