У Криму у жінки почалися передчасні пологи через обшуків ФСБ

Сьогодні, 10 червня, під час обшуків в Криму у вагітної дружини Ризи Омерова від пережитого стресу почалися передчасні пологи.
Вранці 10 червня в Криму відразу в декількох містах були проведені масові обшуки в будинках кримських татар. Одному з них закидають організацію терористичної організації або участь у ній. Зокрема, обшуки проводилися силовиками у наступних громадян:
— Ельдар Кантемирів (Алушта);
— Ескендер Сулейманов (Строганівка, рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого ФСБ ще 27 березня);
— Руслан Месутов (Малий Маяк);
— Ленур Халілов (Ізобільне, голова місцевої релігійної громади);
— Джеппаров Айдер (смт. Зуя);
— Риза Омеров і його батько Енвер (Білогірськ).
Ельдару Кантемирову закидають організацію терористичної організації або участь у ній. Передбачається, що його справа пов’язана з релігійною організацією «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною. Ризу Омерова, що живе в Білогірську, відвезли в управління ФСБ. У самого Омерова троє дітей і вагітна дружина, у якої почалися передчасні пологи на 7 місяці вагітності. Жінку відвезли в пологовий будинок.