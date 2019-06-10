У Криму у жінки почалися передчасні пологи через обшуків ФСБ

Сьогодні, 10 червня, під час обшуків в Криму у вагітної дружини Ризи Омерова від пережитого стресу почалися передчасні пологи.

Вранці 10 червня в Криму відразу в декількох містах були проведені масові обшуки в будинках кримських татар. Одному з них закидають організацію терористичної організації або участь у ній. Зокрема, обшуки проводилися силовиками у наступних громадян:

— Ельдар Кантемирів (Алушта);

— Ескендер Сулейманов (Строганівка, рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого ФСБ ще 27 березня);

— Руслан Месутов (Малий Маяк);

— Ленур Халілов (Ізобільне, голова місцевої релігійної громади);

— Джеппаров Айдер (смт. Зуя);

— Риза Омеров і його батько Енвер (Білогірськ).

Ельдару Кантемирову закидають організацію терористичної організації або участь у ній. Передбачається, що його справа пов’язана з релігійною організацією «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною. Ризу Омерова, що живе в Білогірську, відвезли в управління ФСБ. У самого Омерова троє дітей і вагітна дружина, у якої почалися передчасні пологи на 7 місяці вагітності. Жінку відвезли в пологовий будинок.

