Українці назвали, кого хочуть бачити у кріслі прем’єра

Найбільшу підтримку українців в якості кандидатів на пост прем’єр-міністра мають лідер Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко, голова ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, колишній голова СБУ, лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко.

Респондентів запитували, кого б вони особисто хотіли бачити в кріслі глави Кабміну після виборів президента. 12,9% громадян назвали Бойко, 11,3% — Тимошенко, 8,1% — Смешко.

Трохи відстає нинішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 7,7% опитаних воліли б, щоб він залишився главою уряду.

4% респондентів бачать прем’єром лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка, 2,6% — колишнього президента Петра Порошенка.

Методом особистого інтерв’ю було опитано 2 тис. 21 респондент по всій території України, крім окупованих територій.