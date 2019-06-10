«Слуга народу» веде в Раду співаючого прокурора, який виступав для Пшонки

На дострокових виборах від партії «Слуга народу» до Верховної Ради балотується прокурор Дніпровської обласної прокуратури Владлен Неклюдов.

За інформацією видання, прокурор із задоволенням виконує музичні композиції на корпоративах, вечорах і для друзів. Так, кілька років тому він співав для колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки.

У Неклюдова є власний YouTube-канал, де можна наочно ознайомитися з його творчістю.

Неклюдов був прокурором у резонансній справі — ДТП в Кривому Розі, яке відбулося в 2018 році. Тоді зіткнулася маршрутка, легкова Mazda і автобус. В результаті аварії загинули 8 людей, а ще один помер пізніше у лікарні.

У партійному списку партії «Слуга народу» Неклюдов знаходиться під номером 37, що практично стовідсотково гарантує йому місце в парламенті.