Повалили на землю і били ногами: київські школярки жорстоко побили ровесницю

Учениці однієї зі столичних шкіл по-звірячому побили дівчинку-підлітка. Відповідне відео опублікувала киянка Юлія Бичкова в Facebook.

У тексті під відео зазначено, що інцидент стався на Оболоні в школі №211. На кадрах показано, як дві школярки розмовляють з третьої, а потім одна з кривдниць завдає удар ногою в живіт дівчинці. Та падає і на неї налітає друга учасниця конфлікту. Б’є її руками і штовхає ногою.

У коментарях під відео люди обурені жорстокістю школярок і вимагають справедливого покарання. Мама однієї з витівниць бійки написала, що заяву в поліцію написано і вони готові відповісти за те, що трапилося.

«З Лізою (потерпіла дівчинка — ред.) все в порядку, жодних особливих травм вона не отримала, Слава Богу! Але продовжуючи в тому ж дусі, я маю на увазі непристойну поведінку Лізи щодо свого оточення, рано чи пізно все може закінчиться набагато страшніше (не дай Боже), а на місці моєї дочки може виявитися інший дитина, який спробує таким неправильним способом, але захистити свою честь і гідність!», — написала Вікторія Білан-Ращук.

На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що «справедливість обов’язково переможе і кожен буде відповідати за законом», а також закликала не «піаритися» на події. Користувачі Мережі розкритикували її.