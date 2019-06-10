Жарти зайшли занадто далеко: атомну електростанцію під Рівним “замінували”

У понеділок, 10 червня, в поліцію Рівненської області протягом півгодини надійшли два повідомлення про замінування університету і Рівненської АЕС.

Про це повідомила прес-служба поліції області.

За даними правоохоронців, о 10.55 помічник ректора Рівненського державного гуманітарного університету повідомив, що на електронну адресу навчального закладу прийшов лист про замінування будівлі.

Через 25 хвилин поліцію повідомили про замінування Рівненської АЕС біля міста Вараш.

Відзначається, що в Рівному на вулиці Степана Бандери працюють співробітники вибухотехнічного відділу, кінологи і екстрені служби.