Лукашенко продає землю тільки іноземцям

40 гектарів землі в китайсько-білоруському індустріальному парку «Великий камінь» придбано у приватну власність. Про це TUT.BY розповів перший заступник гендиректора Компанії з розвитку індустріального парку» Кирило Коротєєв.

«40 га реалізовано у приватну власність, 123 га здано в довгострокову оренду», — сказав він.

Варто відзначити, що в Білорусі приватна власність на землю є предметом довгих дискусій. Законодавчо вона ніби існує, але на практиці це далеко не так.

Коротєєв нагадав, що в Білорусі власність на землю для недержавних компаній передбачена Кодексом про землю. Купити ділянку можна з аукціону, при укладанні інвестиційного договору з Республікою Білорусь, при організації виробництва в сільській місцевості або при покупці землі одночасно з капітальним будовою.

— Але це в теорії, і ще з цілим рядом застережень і обмежень. А на практиці приватна власність «працює» тільки в парку. І без підводних каменів, — зазначає Коротєєв. — Ділянку можна передавати в заставу або в статутний фонд, продавати. Єдина вимога, але воно прозоро і зрозуміло покупця-інвестора відразу, — інвестиційний проект повинен відповідати критеріям парку «Великий камінь». Ми вже напрацювали відповідну практику, досвід є і в реєструючих органів — все відбувається досить оперативно і чітко.

Як зазначив Кирило Коротєєв, цією опцією користуються переважно компанії із західним капіталом. Для них приватна власність важлива з точки зору активу і певних гарантій.

Китайсько-білоруський індустріальний парк «Великий камінь» зводиться в 25 км від Мінська. На території понад 8 тис. га запроваджено спеціальний правовий режим строком на 50 років. Парк позиціонується як майданчик для роботи високотехнологічних компаній зі всього світу. У «Великому камені» вже зареєстровано 44 резидента з 8 країн з заявленим обсягом інвестицій близько 1 млрд доларів. Ряд підприємств здійснюють предэксплуатационные роботи або вже ввели в експлуатацію. За підсумками 2018 року залучені інвестиції склали майже 430 млн доларів. З них близько 200 млн доларів — вкладення у розвиток інфраструктури, 225 млн — це інвестиції резидентів.

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