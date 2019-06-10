Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв відпочивав зі супутницею в ресторані «Прага»

40-річний Андрій Коболєв, голова правління «Нафтогаз» абсолютно не герой світської хроніки. Його рідко можна побачити на фото з заходів, а тим більше зустріти в приватному житті. У тусовці подейкують, що він любитель хороших місць з недешевим чеком.

Одного разу ми вже зустрічали його в ресторані Alaska, де кіло краба варто 1999 гривень.

А на цих вихідних папараці «Країни» помітили чиновника на літній терасі ще одного із закладів Києва.

Андрій Коболєв разом зі своєю супутницею відвідали ресторан «Прага» в районі ВДНГ, який люблять наші спортсмени і знаменитості. Тут дуже велика веранда на воді, де можна поїсти і провести час.

Андрій Коболєв із супутницею, фото: «Країна»

Коболєв і його подруга замовили по салату, а з напоїв вибрали рожеве шампанське. Зазначимо, що в «Празі», найдешевша пляшка такого коштує 3 800 гривень. А от салати стартують від 182 гривень за страву з овочів з сиром фета, а за салат з вугром і авокадо доведеться заплатити 397 гривень.

Пара провела на терасі біля двох годин, вони трапезували і вели бесіду.

Супутниця Андрія Коболєва, фото: «Країна»

Як розповів нам персонал одного з ресторанів, де часто з’являється чиновник — він хороший клієнт і залишає щедрі чайові.

Нагадаємо, що Андрій Коболєв неодружений. У 2017 році він розлучився зі своєю дружиною Зоряною, від шлюбу з якою у нього є троє дітей. Разом Андрій і Зоряна прожили близько 14 років.

Зоряна Коболєва, фото: facebook.com