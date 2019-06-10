Фермер побудував найбільшу в Україні покрівельну сонячну електростанцію

Відзначається, що станція дозволить забезпечити екологічно чистою електроенергією 150 000 домогосподарств Київщини. У рік вона буде поставляти близько 15 млн. кВт/год. За оцінками експертів, завдяки роботі нової сонячної електростанції, викиди CO2 в атмосферу скоротяться на 15 тис. тонн в рік.

Студениковская ФЕС, потужністю 12,4 МВт, побудована на дахах будівель норкової ферми «Пелском».

За словами директора ферми Олександра Климця, таких масштабних проектів немає навіть в Європі.

«Наші фахівці провели всі необхідні дослідження і прийшли до висновку, що на дахах будівель на фермі можуть розміщуватися сонячні батареї, які додатково захищають тварин від високих температур, тим самим покращуючи добробут норки на фермі», — сказав він, додавши, що таким чином вони по-європейськи об’єднали фермерство з зеленої енергетикою.

«Пелском» — одна з двох норкових ферм, що працює за європейськими стандартами і пройшла сертифікацію «WelFur».