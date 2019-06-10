Зеленський видав указ про проведення конкурсу на посаду судді ЄСПЛ від України

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду судді Європейського суду з прав людини від України, а також створив комісію з відбору кандидатів.

Крім того, Зеленський визнав такими, що втратили чинність, укази Петра Порошенка №1043 від 1 листопада 2007 року “Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України” і №100 від 4 квітня 2019 “Про конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України”.

Відзначається, що Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити тестування учасників конкурсу на рівень володіння ними офіційних мов Ради Європи, а також за результатами конкурсу – внести список кандидатів в РЄ.