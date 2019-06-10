У Росії розгромили офіс популярного видання, що критикує владу

У Москві невідомий повністю розніс редакцію «Сноба». Раніше повідомлялося, що в Єкатеринбурзі розгромили редакцію газети «Коммерсантъ».

Про НП в Telegram пише главред «Сноба» Ксенія Чудінова: «Мотиви цієї людини нам невідомі, в офіс потрапити не можемо з 9 ранку, оскільки там працює криміналіст. Відповідно, і розмір збитку ми поки що оцінити не можемо. Телеканал „Дощ“ прихистив п’ятьох співробітників „Сноба“ — величезне їм за це спасибі!»

Пізніше, коли журналістам вдалося потрапити до приміщення, вона опублікувала фото розгромленого офісу.





А в інтерв’ю «МЕШ» Чудінова сказала, що погромник йшов в офіс цілеспрямовано, особливу «увагу» приділив комп’ютерів. До речі, один з них він викрав.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», головний редактор кремлівського пропагандистського каналу Russia Today, улюблениця президента Путіна Маргарита Симоньян потрапила в лікарню після скандалу з юристом Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Любов’ю Соболь.