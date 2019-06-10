Гройсман розповів, чим загрожують хімікати, що розлилися в річку Рось, для водопостачання міст

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що погроз у зв’язку з викидом хімікатів в річку Рось у Вінницькій області немає, міські водоканали знову можуть працювати в штатному режимі.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Тільки що отримав інформацію від Українського гідрометеорологічного інституту Дснс. Зараз небезпеки для питного водопостачання міст, здійснюють водопостачання з річки Рось, немає», — написав Гройсман Він також зазначив, що міські водоканали можуть працювати в штатному режимі.

Фото: twitter.com/vgroysman

Тим часом у Вінницькій ОДА заявили, що серед препаратів, що потрапили в Рось, інсектицидів не було.

Про це в понеділок на брифінгу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

«Станом на 8 годин ранку понеділка внаслідок забору води на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовані концентрації небезпечних речовин, що перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день чи на третій день», — пояснює Гижко