Витік на мільйон: хто винен у зливі банківських даних?

Стався великий витік в базах даних трьох великих російських банків. Секретна інформація майже 1 мільйона клієнтів була злита в мережу. Такою кількістю особистих даних, у такому обсязі, можуть скористатися не тільки шахраї, але і люди серйозніше. Чим це небезпечно і до яких наслідків це може призвести?

Тільки уявіть, що всі ваші персональна інформація, в тому числі ПІБ, номери телефонів, паспортні дані, місця роботи та багато іншого було виставлено на загальний огляд». Найжахливіше, що не тільки персональні дані, а й залишки грошових коштів на особових рахунках. Не дивно, якщо скоро саме ці суми почнуть пропадати у «дорогих» клієнтів».

База даних була розміщена для платного скачування на форумі, який є інтернаціональним ресурсом і зареєстрований американським реєстратором на ім’я українського громадянина, а сервери знаходяться на території Німеччини.

Вам не варто переживати, якщо ви не є клієнтом Альфа-банку, ХКФ-банку або ОТП-банку. Але, як мінімум, повинні замислитися про безпеку своїх даних, які знаходяться в інших банках, раз такі великі компанії можуть «розкидатися» мільйонної базою.

DeviceLock знайшла на просторах інтернету дві витоку даних про клієнтів Альфа-банку. В одній з них налічується близько 55 тисяч клієнтів і повна інформація про кожного з них. Інформація датується 2014-2015 роками, але це не привід розкидатися секретними даними. А ось друга трохи менше, всього 504 клієнта, зате свіжа інформація і зібрана в 2018-2019 роках.

Крім цієї бази було виявлено ще дві інші, в яких містяться дані л клієнтів ХКФ-банку і ОТП-банку. І, хто знає, які банки робили так само. Не можна бути впевненим на 100%, раз компанію такої величини розкидаються секретною інформацією своїх клієнтів.

Страшно уявити, хто може або вже скористався персональними даними і в яких корисливих цілях. Саме просте і очевидне – шахраї, які здійснюють дзвінки, представляючись співробітниками банків. Вони набралися досвіду і навчилися входити в довіру до клієнтів банків, демонструючи знання персональних даних, під різними приводами добуваючи паролі і кодові слова.

Керівники облажавшихся банків все заперечують і стверджують, що ніяка інформація не могла витекти. А походження вже наявної бази даних їм невідомо. Засновник Альфа-банку передбачає, що з його компанії дані за 2014-2015 рік могли витекти в період масового звільнення регіонального IT-відділу. Виходить, що з вини «текучки» постраждали тисячі людей? А якщо говорити про дані 2018-2019 року, то їх легко міг взяти клієнтський менеджер, що спеціалізується на боротьбі з шахрайством.

Виходить, за що боровся, на те й напоровся. В надії на захист клієнтських даних і дотримання прав громадян, ми довіряємо свої особисті дані і формуються в цілу базу, яка подається шахраїв на блюдечку із золотою облямівкою. Користуйтеся на здоров’я!