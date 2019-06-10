Екс-главу Апеляційного суду Криму звільнили з-під варти

Київський апеляційний суд 10 червня скасував рішення Голосіївського районного суду міста Києва, яким було продовжено термін утримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим, і звільнив його з-під варти.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

«Позиція захисту ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є чинним суддею, через те, що 29.11.2018 р. Верховний Суд в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасував постанову Верховної Ради України від 29.09.2016 р. « Про звільнення судді », – йдеться в повідомленні.

Однак, відповідно до законодавства України скасування постанови ВР України «Про звільнення судді» не є підставою для відновлення його на посаді. Тобто підозрюваний не набув статусу судді.

Розв’язання питання про звільнення особи з посади судді, відповідно до чинного законодавства, відноситься виключно до повноважень Вищої ради правосуддя.

Раніше, в листопаді 2018 року в Києві затримали розшукуваного екс-главу Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Він очолював Апеляційний суд в Криму з грудня 2011 по квітень 2014 року.

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