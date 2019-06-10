Прохідні партії: що від них очікувати та кого вони представили?

Минули вихідні, а з ними пройшли з’їзди політичних партій, що збираються йти на позачергові парламентські вибори. На цих креативних і не дуже заходах партії представили своїх кандидатів та ідеологію. Не обійшлось без конфузів і скандальних особистостей у списках. Про це у матеріалі Zrada Today.

Перша справа: що пророкують соціологи партіям

Відразу ж варто надати дані соціологів щодо шансів політичних сил на потрапляння в парламент. Саме за рейтингом по-черзі розглядатимемо кожну партію. Політична сила з нульовими шансами умовного Василя Противсіх під увагу не братиметься.

Отже, свіже соцдослідження від соціологічної групи “Рейтинг” показує такі цифри:

Джерело: СГ “Рейтинг”

Як ми бачимо, до парламенту проходять п’ять партій – Слуга народу (Володимир Зеленський, Дмитро Разумков), Опозиційна платформа (Юрій Бойко, Віктор Медведчук), Європейська Солідарність (Петро Порошенко, Андрій Парубій), Батьківщина (Юлія Тимошенко, Сергій Тарута), Голос (Святослав Вакарчук).

Інші партії поки що не долають п’ятивідсоткового бар’єру, необхідного для проходження в Раду, але ще можуть поборитись за такі бажані “кнопки” під куполом ВР. Серед них – Сила і честь (Ігор Смешко, Дмитро Гордон), Громадянська позиція (Анатолій Гриценко), Радикальна партія (Олег Ляшко)

Як пройшли з’їзди партій?

Обіцянки були різними. Хтось обіцяв саджати, коли Україна розцвіте; хтось говорив про мир на Донбасі, але забув про Крим; хтось намагався переконати, що вже “не такий як раніше”, а хтось планує давати агітаційні концерти зі своєю музичною групою.

Слуга народу

З’їзд відбувся 9-го червня у Києві в національному ботанічному саду. Слуги народу намагались все організувати креативно – запрошених гостей підвозили до сцени на гольф-карах, а сам виступ представників “Слуги народу” відбувся під куполом, що здалеку нагадував Сіднейський оперний театр.

На з’їзді був присутній президент Володимир Зеленський. Він і представив першу сотню списку партії. Зеленський також запевнив, що ці люди будуть доброчесними:

“Вони не йдуть, щоб відбувати номер, бо за кнопкодавство ми позбавлятимемо мандату. Вони не йдуть заради збагачення, бо за це ми будемо саджати”, – промовив він.

Серед представлених особистостей є багато “нових та незаплямованих”, але є й ті, які вже встигли “прославитись” своїми скандальними заявами.

Зокрема, п’ятою у списку “Слуги народу” є Галина Янченко, експерт з антикорупційної політики у команді Зеленського. У травневому інтерв’ю для Bihus.info вона відмовилась відповідати на питання, чи олігарх Ігор Коломойский (якого пов’язують з Зеленським) є злом для України, заявивши, що журналісти “ставлять її в незручне положення”.

Також у списку під номером дев’ять присутній Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1. Його, радше, можна назвати “слугою Коломойського”, а не народу. У боротьбі проти колишнього президента Ткаченко був вірним і надійним партнером одіозного олігарха. Не тільки на 1+1, а й у своєму фейсбуці.

Джерело: фейсбук-профіль Олександра Ткаченка

Розмова Олександра Ткаченка з Ігорем Коломойським

Крім того, під номером десять ми знайдемо спортсмена та олімпійського призера Жана Беленюка. Найімовірніше, в українському парламенті скоро з’явиться перший темношкірий депутат. Жан має руандійське коріння, а в Раді хоче займатись (неочікувано) розвитком спорту, адже ж Верховна Рада – це всесвітньовідома “спортивна база”, не одного бійця змішаних єдиноборств виховала.

Жан Беленюк

Також він прославився скандальним інтерв’ю для видання “Апостроф” у 2016 році. Тоді, відповідаючи на запитання про війну з Росією на Донбасі, він сказав:

“Знаєте, у нас зараз дуже багато списується на цей конфлікт, на так зване АТО. Всі проблеми, чого не торкнися. Я так розумію, що урядові вигідно в такому положенні. Вигідно підтримувати цей уповільнений конфлікт. Щоб просто всі ці невдачі, всі непопулярні дії списувати на те, що у нас війна. Я насправді не знаю, що відбувається в АТО, я там не був. Знаю тільки людей, які там побували і розповідають, що там і торгівля зброєю, і всім іншим. Ну а що стосується спорту… Його покинуто на дальню поличку, і він чекає кращих часів, які незрозуміло коли настануть”, – заявив Беленюк.

У відповідь на нього з обуренням напали активісти та навіть Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, вимагаючи вибачень за ці слова.

На з’їзді партії також трапився конфуз. Під час виступу глави політсили Дмитра Разумкова з’явився неправильний текст.

Представляючи загальну програмну декларацію партії, одним із принципів було вказано: “Осійська агресія ззовні і корупція всередині – головні вороги України”, пропустивши першу букву в слові “російська”.

Джерело: скріншот з відео ТСН

Залишається лише гадати, була ця помилка випадковою чи не дуже. Можливо, помилки припустилися навмисно, щоб не відлякувати проросійський електорат, який частково голосував за Зеленського і голосуватиме за “Слугу народу”, й для якого російської агресії не існує.

Загалом, перша 20-ка “Слуги народу” виглядає наступним чином:

Дмитро Разумков , голова партії «Слуга народу»

, голова партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук , радник та представник Зеленського у Верховній Раді

, радник та представник Зеленського у Верховній Раді Ірина Венедіктова , радниця штабу Зеленського з юридичних питань

, радниця штабу Зеленського з юридичних питань Давід Арахамія , волонтер

, волонтер Галина Янченко , експертка з питань антикорупційної політики

, експертка з питань антикорупційної політики Михайло Федоров , керівник digital-напряму «Слуги народу»

, керівник digital-напряму «Слуги народу» Олександр Корнієнко , керівник передвиборчого штабу партії

, керівник передвиборчого штабу партії Анастасія Красносільска , експертка з податкового та антикорупційного законодавства

, експертка з податкового та антикорупційного законодавства Олександр Ткаченко , директор каналу «1+1»

, директор каналу «1+1» Жан Беленюк , чемпіон світу з грекоримської боротьби

, чемпіон світу з грекоримської боротьби Сергій Бабак , експерт із питань освіти

, експерт із питань освіти Владислав Криклій , начальник Головного сервісного центру МВС України, економіст

, начальник Головного сервісного центру МВС України, економіст Олена Шуляк , експертка у сфері девелопменту та будівництва

, експертка у сфері девелопменту та будівництва Дмитро Наталуха , правозахисник

, правозахисник Єлизавета Ясько , продюсерка

, продюсерка Олексій Оржин , експерт у галузі паливно-енергетичного комплексу

, експерт у галузі паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус , експерт із питань енергетики

, експерт із питань енергетики Михайло Радуцький , лікар, керівник приватної клініки «Борис»

, лікар, керівник приватної клініки «Борис» Денис Монастирський , експерт із питань правоохоронної та судової системи

, експерт із питань правоохоронної та судової системи Данило Гетьманцев, юрист, експерт із питань оподаткування, публічних фінансів та банківського права

Опозиціонери з російським шлейфом

Джерело: сайт партії

“Опозиційна платформа – за життя” провела свій з’їзд трохи раніше, ніж інші – 6-го червня.

Якщо коротко, то на з’їзді обіцяли “все хороше” і “нічого поганого”.

“Встановити мир на Донбасі та припинити “тарифний геноцид”, – ставить за ціль собі Вадим Рабінович разом із партією.

Юрій Бойко хоче скасувати всі неконституційні, на його думку, закони.

“… скасуємо всі антиконституційні закони: про мову, освіту, перейменування церкви, ми скасуємо закони про люстрацію і так звану декомунізацію, які перетворилися на ганьбу”, – промовив Бойко, виступаючи перед публікою.

Кум Путіна Віктор Медведчук мав сміливість розповідами про втрату українських земель.

“Лише кілька фактів, кричущих, щодо деградації. Площа нашої країни колись становила 603 тис. кв. км. Сьогодні залишаються контрольованими 550”, – сказав Медведчук, жодним словом не згадавши про вторгнення Росії до Криму та на Донбас у 2014 році та розв’язуванні війни на цих територіях.

Не лишнім буде згадати візити перших скрипок “Платформи” Бойка та Медведчука до Росії, де політики домовлялись про “дешевий газ” та поглиблення співпраці. Під час першої зустрічі у березні Юрій Бойко дякував прем’єр-міністру Дмитру Мєдвєдєву за теплий прийом.

Питання щодо повернення Криму та Донбасу під контроль України на довоєнних умовах залишились осторонь. Але “подякувати” за прийом українські політики не забули.

Фото: Бойко та Медведчук на прийомі у Мєдвєдєва у березні 2019-го року.

Також на з’їзді партія затвердила першу десятку кандидатів у партійному списку:

Юрій Бойко, засновник партії, народний депутат, міністр палива та енергетики в Уряді Азарова

Вадим Рабінович, українсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч, президент холдингу RC-Group і медійної Media International Group

Віктор Медведчук, кум Володимира Путіна, колишній глава Адміністрації президента Кучми, прихильник федеративного устрою України

Наталія Королевська, міністр соціальної політики в Уряді Азарова, народний депутат від “Опозиційного блоку”

Сергій Льовочкін, колишній глава адміністрації президента Януковича, співвласник телеканалу “Інтер”, бізнесмен

Василь Німченко, народний депутат України 8-го скликання. Член фракції «Опозиційний блок», суддя Конституційного Суду України у відставці

Нестор Шуфрич, колишній член Партії регіонів, народний депутат, голосував проти визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей

Сергій Ларін, голова Виконавчого комітету Партії розвитку України, заступник голови Адміністрації Президента Януковича

Сергій Дунаєв, народний депутат України VII та VIII скликань від Опозиційного блоку, підтримує проросійських терористів, фігурант бази Миротворець

Тарас Козак, народний депутат від “Опозиційного блоку”, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Всі ці люди частково пов’язані з колишньою Партією регіонів та оточенням Віктора Януковича.

Ребрендований Блок Петра Порошенка

У неділю, 9-го червня свою партію та список кандидатів представив п’ятий президент Петро Порошенко. Партія тепер називається “Європейська солідарність” (ЄС), що символічно та збігається з її ідеологією. Політсилу можна назвати антагоністом “Опозиційної платформи”, адже вона продовжує ідеологію Порошенка “геть від Москви”.

На з’їзді вже традиційно приділили увагу “російській агресії” та необхідності подальшого руху України в ЄС і НАТО. Головний меседж — “Європейська солідарність” йде в парламент, щоб не допустити реваншу проросійських сил.

Однак без відповіді залишились багато запитань. Зокрема, чому деяких “реваншистів” не люстрювали/посадили у попередні п’ять років правління Петра Олексійовича та коаліції. Зараз вже би не довелось боротися з ними, та й рейтинги були вищими. А поки що партія колишнього президента може розраховувати на 7,8% підтримки, що красномовно свідчить про ефективність політики попередніх можновладців.

З’їзд відбувся у прозорому офісі на Лаврській. Очевидно, що прозорий офіс – частина нового іміджу партії. Але як там з прозорістю у списках? На з’їзді представили першу десятку.

Петро Порошенко, п’ятий президент України

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Перша заступниця голови Верховної Ради, колишня очільниця гуманітарної підгрупи у ТКГ Ірина Геращенко.

Командувач Десантно-штурмовими військами Збройних Сил України Михайло Забродський.

Співачка, телеведуча, громадський діяч, волонтерка Софія Федина.

Лідер кримськотатарського народу, політичний в’язень Мустафа Джемілєв.

Волонтерка, командирка медичного батальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич.

Голова Львіської ОДА Олег Синютка.

Заступник голови Меджлісу, політичний в’язень Ахтем Чийгоз.

Віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Кандидатів далі по списку досі не представили, але наближені до Порошенка ЗМІ повідомляють, що вже визначено принаймні 40 чоловік, які потраплять до списку. Їх імена мають оголосити найближчими днями.

Варто зазначити, що деякі політики від Петра Порошенка можуть піти на вибори за списками інших партій. Про це повідомив Мустафа Джемілєв.

“Прийняли рішення, що можемо рекомендувати своїх кандидатів і в інші близькі політичні партії: “Сила і честь” Ігоря Смешка, партія “Голос” Вакарчука, в партію Гройсмана, до зелених”, – пояснив він.

Відтак, за списками партії “Сила і честь” Ігоря Смешка йде кримськотатарський політик Рефат Чубаров.

Джемелієв розповів, що спочатку Чубаров мав йти на вибори за списками “ЄС”, але через обмежену кількість місць його, за погодженням Порошенка, делегували до політсили Смешка.

Юлія Тимошенко та її “Батьківщина” з Тарутою

Джерело: Укрінформ

Партія “Батьківщина” Юлії Тимошенко провела з’їзд просто неба 10-го червня на вулиці Турівській, 13, де розташований її партійний офіс. На з’їзді була представлена перша п’ятірка зі списку кандидатів на позачергових виборах у Верховну раду.

Юлія Тимошенко – глава партії “Батьківщина”, депутат парламенту, експрем’єр-міністр України;

– глава партії “Батьківщина”, депутат парламенту, експрем’єр-міністр України; Сергій Тарута – депутат Верховної ради, екс-глава Донецької обласної державної адміністрації;

– депутат Верховної ради, екс-глава Донецької обласної державної адміністрації; Валентин Наливайченко – екс-глава Служби безпеки України;

– екс-глава Служби безпеки України; Сергій Соболєв – депутат Верховної ради,

– депутат Верховної ради, Олена Кондратюк – депутат Верховної ради, секретар комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики.

Сергій Тарута опинився другим у списку, оскільки заздалегідь подумав про своє партійне майбутнє, на відміну від багатьох депутатів нинішнього скликання.

Ще під час президентських виборів Тарута офіційно оголосив, що знімає свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко. Тоді в українських містах майоріли бігборди з надписами “Тарута за Тимошенко”.

Ціна депутатського мандата для Тарути склала 150 млн грн – саме стільки він витратив на президентську кампанію за даними громадського руху “ЧЕСНО”.

Крім того, Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції зі “Слугою народу”.

“Наша команда налаштована йти в сильну коаліцію з новим президентом. Ми готові запропонувати сильний план дій. Ми хочемо втілити “Новий курс”, – зазначила вона.

Партія “Голос” на чолі з хедлайнером Святославом Вакарчуком

Вакарчук представив список своєї партії ввечері 8-го червня.

З’їзд проходив у тісному холі історичного музею. На це скаржився і сам Вакарчук, який визнав, що спітнів, показавши мокру сорочку.

Захід відбувався в напівзакритому режимі – за кілька годин до початку журналістів повідомили, що на сам з’їзд їх не пропустять – вони мали змогу лише спостерігати за трансляцією у прес-зоні.

Під час свого виступу пан Вакарчук заявив, що дві головні мети партії “Голос” – кардинальне оновлення судової системи та відсторонення олігархів від політичного контролю.

“Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, – сказав він. – Вірю, що “Голос” буде продовжувати існувати і будувати велику Україну навіть тоді, коли нас всіх вже не буде”, – сказав він.

До списку потрапили маловідомі широкому загалу люди, які раніше не були пов’язані з політикою. Перша десятка списку виглядає так:

Святослав Вакарчук , лідер гурту “Океану Ельзи”

, лідер гурту “Океану Ельзи” Юлія Клименко , голова виборчого штабу партії “Голос”. У 2015-2016 роках працювала в уряді на посаді заступника Міністра економіки – керівника апарату. До цього працювала у приватному секторі на керівних посадах в компаніях з іноземними інвестиціями.

, голова виборчого штабу партії “Голос”. У 2015-2016 роках працювала в уряді на посаді заступника Міністра економіки – керівника апарату. До цього працювала у приватному секторі на керівних посадах в компаніях з іноземними інвестиціями. Кіра Рудик, IT-підприємець, глава компанії Ring Ukraine

IT-підприємець, глава компанії Ring Ukraine Ярослав Желєзняк, заступник керівника виборчого штабу партії “Голос”. З 2016 року був радником у складі стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR), а з 2017 – радник прем’єр-міністра з парламентських відносин. Викладає у Київській школі економіки.

заступник керівника виборчого штабу партії “Голос”. З 2016 року був радником у складі стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR), а з 2017 – радник прем’єр-міністра з парламентських відносин. Викладає у Київській школі економіки. Олександра Устінова , антикорупційний активіст

, антикорупційний активіст Олег Макаров, юрист

юрист Ярослав Юрчишин, громадський активіст, екс-керівник Transparency International в Україні

громадський активіст, екс-керівник Transparency International в Україні Сергій Рахманін , журналіст, заступник головного редактора газети “Дзеркало тижня”

, журналіст, заступник головного редактора газети “Дзеркало тижня” Соломія Бобровська, співзасновниця громадських ініціатив “Євромайдан SOS” та “Допомога ДПСУ”, виконувала обов’язки Голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках

співзасновниця громадських ініціатив “Євромайдан SOS” та “Допомога ДПСУ”, виконувала обов’язки Голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках Ольга Стефанишина, екс-заступниця міністра охорони здоров’я

У “системі” була лише Ольга Стефанишина, яка недавно звільнилась з посади, щоб приєднатись до політсили Вакарчука. Грамотний хід, особливо зважаючи на те, що Кабінет міністрів невдовзі піде у відставку, а майбутнє Стефанишиної на посаді заступника міністра залишилось би під великим знаком запитання.

Крім того, 30-им у списку “Голосу” є відомий шоумен та телеведучий Сергій Притула. Малоймовірно, що він потрапить до парламенту. Щоб провести 30 депутатів до ВР, політсилі необхідно здобути як мінімум 12% голосів виборців, а поки що соціологи дають в “Голосу” підтримку в межах 5%.

У будь-якому разі, підтримка Притулою політсили Вакарчука допоможе останньому завоювати прихильність любителів творчості шоумена. А отже це вил’ється у додаткові голоси на позачергових парламентських виборах. Грамотна піар-акція.

Співрозмовники, наближені до Вакарчука, кажуть, що музикант планує здійснити електоральний ривок з 5-и відсотків. Для цього Вакарчук планує дати концерт зі своєю групою в 22 містах України. Однак запевняє, що зі сцени не агітуватиме голосувати за свою партію.

Максим Зайченко, журналіст Zrada Today

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!