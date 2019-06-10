У Зеленського закликали Луценка відкрити кримінальні справи проти Бойка і Медведчука за поїздки в Росію

Адміністрація президента України рекомендувала генпрокурору Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника»Опозиційної платформи — За життя» Юрія Бойка і голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в Росію.

Про це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає Інтерфакс-Україна.

«Нас дивує, що генпрокурор України ніяк не відреагував на те, що український парламентарій Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там з представниками країни-агресора, найбільшої державної компанії (Газпром – прим.ред), і немає абсолютно ніяких правових рішень з цього приводу», — сказала Мендель на брифінгу в понеділок у Києві.