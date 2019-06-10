Україна отримає $35 мільйонів на розвиток агросектору

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило конкурс грантів на загальну суму $ 35 млн

Конкурс грантів покликаний прискорити економічний розвиток українських сільських громад і підтримати малі та середні агропідприємства в Україні.

Агентство очікує заявки від кваліфікованих некомерційних або некомерційних недержавних організацій для фінансування діяльності за напрямком «Можливості для зростання сільського господарства в сільській місцевості України (АГРО)».