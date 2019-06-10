В ніч на 11 червня над Землею зійде Юпітер

За кілька днів до першого річного повні 17 червня, яке називають полуничною місяцем», жителі Землі зможуть легко побачити Юпітер без будь-яких оптичних інструментів.

В ніч з 10 на 11 червня найбільша планета в Сонячній системі має стати на одну лінію із Землею і Сонцем. В астрономії цю подію називають протистоянням: поки Меркурій, Венера і Марс будуть кружляти по своїх орбітах — єдиною планетою між Юпітером і Сонцем залишиться Земля.

«Найбільша планета Сонячної системи — блискучий дорогоцінний камінь для неозброєного ока, але ще краще буде виглядати через бінокль або невеликий телескоп, які дозволять вам виявити чотири найбільших супутники Юпітера і, можливо, навіть побачити натяк на смугасті хмари, які оточують планету», — зазначено на сайті NASA.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Найкраще Юпітер буде видно жителям Європи ближче до півночі, коли газовий гігант опиниться в найближчій точці до Землі. Правда, в Північній півкулі протистояння Юпітера буде не таким вражаючим, адже планета зійде максимум на 15 градусів над рівнем моря, тому спостерігачам потрібен ясний південний обрій.

З майже 80 супутників Юпітера побачити можна буде лише три найбільш яскравих Європу, Ганімед і Каллісто. Ну, а власники телескопів зможуть спостерігати смуги атмосферних течій планети і відоме Велика Червона Пляма Юпітера — найбільший атмосферний вихор в Сонячній системі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи знайшли місце народження Юпітера.

За матеріалами «Фокус»

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