Лукашенко звільнив одного з головних силовиків Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, від якого в Росії вимагають виступити з ініціативою про об’єднання двох держав, відправив у відставку міністра внутрішніх справ Ігоря Шуневича.

Як повідомляє «Білорусь сьогодні», сам вже екс-глава МВС заявив, що Олександр Лукашенко задовольнив рапорт про відставку. «По-перше, потрібен свіжий погляд на роботу міністерства. По-друге, думаючи про своє ефективності, вважаю, що прийшов час змінити рід діяльності. Досить довго я перебуваю на посаді міністра. Може, око замилилося. Може, треба спробувати щось інше. Це єдина мотивація, я її виклав чолі держави, він з цим погодився», — цитує видання Ігоря Шуневича.

Втім, у Білорусі є й інші версії з приводу відставки Шуневича. Зокрема, повідомлялося, що чергові питання до Шуневичу у Олександра Лукашенка виникли в зв’язку з підготовкою до II Європейських ігор. «Мене насторожує, що ми, часом не думаючи, в плані перестраховки або ще чого-то починаємо створювати не те „концтабори“, не якісь „гетто“ в Білорусі. Сьогодні дивлюся: до проїжджої частини виставили фундаментні блоки — читай, будемо встановлювати металеві огорожі поблизу фан-зон. Це нам навіщо?» — заявив Олександра Лукашенко під час зустрічі з Ігорем Шуневичем.