Покурив і присів

До чого може довести куренье, крім хвороб, кашлю і проблем зі здоров’ям? Наприклад, ще до того, що тебе внесуть в чорні списки і тепер навіть пересування по країні тепер під питанням.

Мужик в Америці покурив вейп в літаку і попав в бан. Авіакомпанія Spirit Airlines встановила довічна заборона на польоти її літаками.

«Винуватець» паління спочатку заперечував, що курив, а потім заявив, що не знав про заборону.

З одного боку, якщо б дим вейпа правда сильно заважав роботі літака, хлопця б судили і виписали б чималий штраф або що гірше.

Порівняно з тюремним ув’язненням і штрафом значитися в чорному списку авіакомпанії – це ще квіточки.

Пам’ятаю, коли вейпы тільки починали бути популярними, в будь-якому місці можна було зустріти людину, яка димить. Зайшла якось в магазин одягу, а там мужик стоїть, димить на всю котушку і чекає кохану біля примірювальній.

Це ж зовсім виходить за рамки. Тепер вже заборонено курити в громадських місцях. І поділ йде в кафересторанах на зону для курців (вейпкальяни) та некурців. Хоча в деяких ресторанах можна побачити відвідувачів, що палять IQOS.

Залишилося заборонити IQOS і тому подібні речі, незважаючи на те, що все-таки стіки пахнуть.

Але треба ж бути схибленим, щоб палити вейп в літаку. Політ того пасажира був недовгий: близько п’яти годин. Тим більше, не думаю, що навіть якщо у чоловіка була нікотинова залежність, він не зміг потерпіти кілька годин без того, щоб подиміти.

Ось такі люди по незнанню або «ай, да все нормально буде» і ставлять під загрозу життя інших людей. Начебто 21-ий вік, Америка, а все ще є люди-дегенерати, які не думають про безпеку і ризикують, наплювавши на всіх.