У Зеленського хочуть звільнити всіх голів ОГА

Президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх губернаторів, які дісталися у спадок від Петра Порошенка, однак Кабмін затвердив зняття лише 13 очільників областей.

Про це повідомляє прес-секретар президента України Юлія Мендель.

“Президент України ініціював зняття всіх голів облдержадміністрацій, але Кабінет міністрів нині затвердив зняття лише 13 очільників областей. Ми не знаємо принципів вибірковості Уряду. Ми сподіваємося, що будуть зняті всі губернатори. У нас продовжується процес пошуку нових фахівців, які можуть очолити області. Критерії відбору відомі: порядність, професійність, відсутність корупційних зв’язків, бажано – щоб у таких людей вже були ідеї щодо їхньої місцевої команди”, – повідомила Мендель.

Вона зазначила, що команда Зеленського консультується з міжнародними HR-компаніями у підборі кандидатів на посади голів ОГА. Також розглядаються активісти та волонтери партії “Слуга народу”.