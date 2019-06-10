Інцест на Полтавщині: рецидивіст вийшов з в язниці і знущався над матір’ю

Сьогодні, 10 червня, прес-служба прокуратури Полтавської області розказала про затримання 42-річного мешканця одного з населених пунктів, якому пред’явлення явлена підозра у зґвалтуванні.

На збоченця поскаржилася його рідна мати.

«Встановлено, що наприкінці травня поточного року 42-річний чоловік, який відбував покарання за ч. 2 ст. 121 («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого») КК України, умовно-достроково звільнився з Кременчуцької виправної колонії.

Своє повернення з місць позбавлення волі чоловік святкував разом із матір’ю, вживаючи спиртні напої. У подальшому, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік запропонував 62-річній матері вступити з ним у статевий зв’язок, коли потерпіла відмовилась, останній наніс їй декілька ударів по обличчю та зґвалтував її», – сказано у повідомленні.

Наступного ранку мати сповістила про насилля до правоохоронних органів. Того ж дня її кривдник був затриманий. Тепер він знову відправиться до місць не надто віддалених. За вчинене ним кримінальне порушення (статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи) передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.