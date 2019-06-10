У Києві судитимуть СБУшника. допомагав викрасти родича

Слідчі теруправління ДБР, розташованого р. в Києві, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури завершили досудове розслідування у відношенні співробітника Служби безпеки України за підозрою в пособництві замаху на викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, Про це повідомили в прес-службі ДБР.



Мова йде про викрадення 24-річного бізнесмена, яке відбулося в січні 2019 року в селі Святопетровское в Київській області. Тоді чоловіки силоміць заштовхали в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. Постраждалого шукали кілька днів і нарешті знайшли цілим і неушкодженим. Як з’ясувалося, організаторами викрадення були його родичі. Це 56-річний житель тимчасово окупованій території Донецької області, який є дядьком потерпілого і його син. Останній виявився працівником Служби безпеки України.



Під час досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що житель тимчасово окупованій території Донецької області спланував викрадення племінника, щоб змусити його переписати майно, що залишилося на непідконтрольної території України, на себе. До злочинного наміру він залучив сина, який є співробітником СБУ і ще одного чоловіка, який і повинен викрасти бізнесмена за 3600 доларів США. Працівник СБУ надавав рекомендації щодо організації викрадення. Втім, злочин не було доведено до кінця, оскільки всі учасники змови були затримані співробітниками правоохоронних органів.



За результатами попереднього розслідування співробітник СБУ звинувачується в пособництві закінченому замаху на викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).



Обвинувальний акт направлено до суду.



У разі доведення провини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.