Якість питної води у Білій Церкві після витоку хімікатів у межах норми – ДСНС

Небезпеки для постачання питної води жителям населених пунктів у басейні річки Рось після витоку хімікатів немає, показники якості в межах допустимої норми, констатували в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Інтерфакс.

“Відповідно до попередніх результатів аналізу показників, хімічні, мікробіологічні та фізичні якості питної води в межах м. Біла Церква не перевищують показників, визначених Державними санітарними нормами та правилами (…), затвердженими Міністерством охорони здоров’я України”, – наводить сайт ДСНС слова заступника директора департаменту організації заходів цивільного захисту відомства Олександра Лещенка.

Водночас він уточнив, що відібрані проби направлено для детальнішого аналізу до державного підприємства “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.Медведя МОЗ України”. Орієнтовно результати цих досліджень буде оприлюднено до кінця доби в понеділок.

Читайте також – Через потрапляння в Рось інсектицидів у Білій Церкві відключать воду

За даними директора Українського гідрометеорологічного інституту Володимира Осадчого, в річці Рось, завдяки розбавленню та багатокілометровій відстані, загалом опинилося не більше ніж 10 л отруйних речовин, адже небезпечні хімікати спочатку потрапили у воду річки Фоса.

“Крім того, з 5 до 10 червня в річку Рось випала велика кількість опадів, тому небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору немає”, – наголосив Осадчий.

Представники Держпродспоживслужби повідомили, що пестициди, виявлені на місці події, належать до 3-го класу токсичності. Ці препарати переважно використовують для боротьби з бур’янами і хворобами в посівах зернових культур.

Заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Лещенко також зазначив, що нині візуально не виявлено фактів загибелі риби.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!