У Кремлі хочуть припинити кримінальне переслідування журналіста “Медузи” Івана Голунова

На цей день призначено «Пряма лінія» з Володимиром Путіним.

Градус суспільного невдоволення до ефіру з президентом варто знизити, розповіли виданню «Проект» два кремлівських чиновника і співрозмовник, близький до адміністрації. Питання остаточного звільнення Голунова навряд чи буде вирішене так швидко, вважає джерело в силових структурах, але визнає, що все до цього йде. «Таке відчуття, що у МВС взагалі немає ніяких доказів його провини», — зазначає він. Співрозмовник в Кремлі теж розповідає, що поліція обіцяла надати докази, але не зробила цього до цих пір.

Перша експертиза не знайшла слідів наркотиків в аналізах журналіста. «Проект» також пише, що рішення помістити його під домашній арешт, а не в СІЗО, було погоджено з главою адміністрації президента Антоном Вайно. Крім того, його перший заступник Олексій Громов дозволив лояльним владі ЗМІ публічно підтримувати спецкора «Медузи». Сьогодні справедливого розгляду цієї справи зажадали провідні Першого каналу і «Росії 1».

Голунова затримали 6 червня в центрі Москви і звинуватили в замаху на збут наркотиків у великому розмірі. Сам журналіст, стверджує, що їх йому підкинули. Переслідування він пов’язує зі своїми журналістськими розслідуваннями.