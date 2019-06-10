Стріляв по людях під час силового конфлікту на «Барабашово» є активістом Нацкорпуса — адміністрація ТЦ

Бійці та активісти політичної партії «Національний корпус» брали участь у силовому конфлікті на території ТЦ «Барабашово» в п’ятницю, 7 червня, заявляє адміністрація ТЦ «Барабашово».

За її даними, в ході конфлікту бійці «Національного корпусу», крім арматури, колючих предметів, використовували вогнепальну зброю проти мирних громадян, підприємців і стріляли в журналіста Вадима Макарюка.

Про це йдеться в заяві адміністрації ТЦ.

Як видно в опублікованому відео, чоловік відкрив вогонь по людям, зокрема, в бік журналіста 24 каналу Вадима Макарюка.

За даними прес-служби адміністрації, службі безпеки ТЦ вдалося з’ясувати, що чоловік, який на відео стріляє по людях, є активістом «Національного корпусу» і брав участь у ряді партійних заходів. В підтвердження опубліковані фотографії з відповідною символікою.

«Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи вбивці. Ми звертаємося до правоохоронних органів, прокуратури, щоб зупинити беззаконня і бандитизм з боку партії «Національний корпус», — зазначають в адміністрації ТЦ.

Адміністрація «Барабашово» готова сприяти правоохоронним органам у розслідуванні конфлікту, який стався в п’ятницю, щоб всі винні сторони понесли відповідальність. Крім того, служба безпеки зараз вивчає всі матеріали, в тому числі відео, щоб ідентифікувати бійців Національного корпусу, які били журналіста Вадима Макарюка під час силового конфлікту з ветеранами АТО.

«На даний момент Вадиму надають медичну допомогу, він у важкому стані і не може брати участь у слідчих діях, не може дати свідчення, тому зараз шукають свідків, вивчають відео події», — зазначили в адміністрації ТЦ.

Нагадаємо, силовий конфлікт стався 7 червня, група бійців «Національного корпусу» захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранським організаціям, побратимам за допомогою, адміністрація ринку викликала поліцію», — повідомила прес-служба ТЦ.

За даними прес-служби, представники Нацкорпуса не реагували на документи орендаря і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від Нацкорпуса, представники радикалів почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО з застосуванням арматури, тупих і колючих предметів.