Стало відомо, скільки заробив Клімкін та його заступники в травні

У травні зарплата міністра закордонних справ Павла Клімкіна склала 130 тис. гривень, його заступників – від 51,6 тис. до 116,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 178,8 тис. гривень.

Про це повідомляється у відповіді Мзс

Сума коштів, нарахована Клімкіну в травні, склала 129 940 гривень, з них посадовий оклад – 5 818 гривень, надбавка за вислугу років – 2 909 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, – 1 164 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 5 818 гривень, відпускні – 29 249 гривень, витрати – 15 600 гривень. Крім цього, Клімкіну нараховано 62 400 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Зарплата зместительницы міністра Олени Зеркаль склала 51,8 тис. гривень, заступника Сергія Кислиці – 56 тис. гривень, Василя Боднаря – 51,6 тис. гривень, Єгора Божка – 116,1 тис. гривень (матеріальна допомога на оздоровлення – 50,1 тис. гривень) і держсекретаря Андрія Зайця – 178,8 тис. гривень (матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань – 88,2 тис. гривень).