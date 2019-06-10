В Одесі 22-річний іноземець потрапив у смертельне ДТП на викраденому авто

У Приморському районі 22-річний хлопець, на викраденому автомобілі, врізався в житловий будинок. Від отриманих травм він помер на місці події.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Відомо, що в ніч з 9 на 10 червня місцевий житель передав стажисту автомийки свій автомобіль марки Lexus. Вирішивши скористатися нагодою, хлопець родом із сусідньої країни поїхав кататися по місту на чужому автомобілі.

Не впоравшись з керуванням, він врізався в житловий будинок.

За даним фактом слідчі відкрили одразу дві кримінальні провадження за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). На даний момент проводиться розслідування.