Нардеп Березкін, який попався п’яним за кермом, не зміг “отбрехаться” в апеляційному суді

Кропивницький апеляційний суд завершив розгляд апеляційної скарги на постанову районного суду по справі про адміністративне правопорушення, яким народного депутата України Станіслава Березкіна прізнанлі винним за ч. 1 ст. 130 Купап та накладено на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 (один) рік.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Згідно з протоколом, громадянину Березкін поставлено в провину те, що він керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння в установленому законом порядку відмовився у присутності двох свідків. Таким чином, порушив пункт 2.5 Правил дорожнього руху, за що передбачена адміністративна відповідальність за частиною 1 статті 130 Купап.



В апеляційній скарзі чоловік просив скасувати постанову районного суду як незаконне і необґрунтоване, а провадження у справі припинити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, оскільки стверджує, що автомобілем не керував.



В ході апеляційного розгляду було переглянуто відео з боді-камер патрульних поліцейських, допитані в якості свідків водій і охоронець нардепа.



У суд з’явився особисто Станіслав Березкін та надав суду пояснення щодо обставин події.



За результатами апеляційного розгляду суд постановив:



-Апеляционную скаргу залишити без задоволення



-Постанову районного суду про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — залишити без змін.