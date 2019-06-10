95 кандидатів-мажоритарників зареєструвала ЦВК

Сьогодні, 10 червня, ЦВК зареєструвала 31 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії.

ЦВК інформує про те, що станом на 10 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 95 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 88, висунутих політичними партіями – 7.

Також у повідомлення йдеться про те, що ЦВК зареєструвала довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, що новообраний президент України під час інавгураційної промови оголосив про розпуск ВР. Внаслідок указу, який був виданий наступного дня після інавгурації, 21 травня, було оголошено про позачергові вибори до Верховної Ради України.

Однак, народні депутати подали позов до Конституційного суду, який має визначити конституційність рішення щодо розпуску ВР і призначення позачергових виборів.

Також читайте: МАЙЖЕ 2 МЛРД ГРИВЕНЬ РОЗПОДІЛИЛА ЦВК НА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ

Нагадаємо, що позачергові вибори до ВР можуть відбутися 21 липня 2019 року.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!