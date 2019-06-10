Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн

Співробітники податкової міліції ГУ Державної фіскальної служби в Чернігівській області спільно з працівниками обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проведено операцій більш ніж на 200 млн грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки р. Києва, Чернігівської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей з формування незаконного податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів у готівку.З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили ряд транзитно-конвертаційних суб’єктів господарської діяльності (СГД) та зареєстрували їх на підставних осіб

«У подальшому, підприємства-замовники незаконних послуг (вигодонабувачі) перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки цих СГД, які потім перераховувалися фігурантами на рахунку імпортерів нібито за поставлений товар. Фактично імпортна продукція реалізовувалася за готівку без відображення в бухгалтерському і податковому обліку. Зазначену готівку передавали замовникам послуг конвертації за грошову винагороду в розмірі 12-13% від проконвертованої суми», – йдеться в повідомленні. Таким чином протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 200 млн грн.

На підставі постанов суду правоохоронці провели ряд обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання організаторів, учасників і вигодонабувачів конвертаційного центру. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено $26 тис готівкою, печатки та штампи підконтрольних фіктивних компаній, чорнові бухгалтерські документи та записи, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо

Крім того, на виконання постанов суду в шести банківських установах накладено арешти та зупинено видаткові операції по 18 рахунках підприємств з ознаками фіктивності, а також накладено арешт на суми ліміту ПДВ на спеціальних рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ у розмірі 1,7 млн грн.