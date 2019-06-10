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Єфімова і Третьякова назвали найменш доброчесними нардепами

10.06.2019

Громадський рух ЧЕСНО зробило власне оцінювання роботи народних депутатів 8-го скликання за таким критерієм як доброчесність.

Найменш доброчесними депутатами на 9 червня 2019 стали: Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП “Солідарність”), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик (“Відродження”) та Олександр Нечаєв (“Опозиційний блок”).

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