«Буде так, а не навпаки, коли господар викликає своїх слуг до себе в кабінет»: Зеленський звернувся до народу

На своїй сторінці у Facebook президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, в якому заявив про те, що має намір відвідати засідання Конституційного суду 11 червня.

Зазначимо, на цьому засіданні буде розглядатися конституційність указу Зеленського про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів у Раду за поданням народних депутатів.

«Завтра (11 червня. — Ред.) Конституційний суд буде розглядати питання розпуску парламенту. Знаєте, мене запросили на це засідання, це буде вперше за 28 років в історії незалежної України, коли президент прийде на засідання КС, саме так, а не навпаки, коли господар викликає своїх слуг до себе в кабінет. Обов’язково буду!» — сказав він. «Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше – це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, – це був і є величезний запит українського народу, воля народу, а я завжди буду її захищати», — додав президент.