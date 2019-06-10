Вчені відкрили два нових види землеройковых щурів

Вчені під керівництвом Еріка Рикарта з Музею природної історії штату Юта виявили два нових види землеройковых щурів, які є ендеміками філіппінського острова Лусон.

Землерійками щури (рід Rhynchomys) живуть тільки на острові Лусон. Вони мешкають в горах зустрічаються на висоті від тисячі до 2,5 тисяч метрів. Зовні вони схожі на землерийок і, як і вони, харчуються черв’яками та комахами. До недавнього часу вченим було відомо чотири види цих тварин, але недавні дослідження показали, що на острові мешкають ще два. Вони були знайдені на горі Лабо і горе Минган. Нові види тварин назвали по місцях їх проживання, Rhynchomys labo (на знімку вгорі праворуч) і Rhynchomys mingan. (зліва).

R. labo мешкають на однойменній горі на висоті 1,25—1,4 кілометра. Від інших видів землеройковых щурів вони відрізняються тоном коричневого забарвлення і особливостями будови морди. Також у них коротший хвіст. Вони середніх розмірів порівняно з іншими ринкомисами — близько 17,5 сантиметрів. Rhynchomys mingan виявилися побільше зростанням — в середньому 18,65 сантиметрів. Порівняно з іншими видами у них коротший хутро і трохи відрізняється будова морди (у тому числі довжина рила і верхньої щелепи).

Експрес-інформація по країні

Республіка Філіппіни– держава в Південно-Східній Азії, що складається з безлічі островів.

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Столиця – Маніла

Найбільші міста: Маніла, Кесон-Сіті Давао

Форма правління – конституційна Президентська республіка

Територія – 299764 км2 (72-я в світі)

Населення – 101,56 млн чол. (12-я в світі)

Офіційні мови – англійська, філіпінська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,668 (115-я в світі)

ВВП – $284,77 млрд (40-я в світі)

Валюта – філіппінське песо

За словами Рикарта, щури скачуть на задніх лапах «як маленькі кенгуру». Вони прокладають в лісі стежки, а потім патрулюють їх у пошуках дощових черв’яків.

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За матеріалами ZN

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