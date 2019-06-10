«Ціна продовжує зростати»: Експерт повідомив, скільки коштує оформлення паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО

Координатор групи «Інформаційне опорі», народний депутат Дмитро Тимчук повідомив скільки коштує для жителів ОРДЛО оформлення паспорта «республіки».

Так на своїй сторінці в соцмережі, Тимчук повідомляє, що посередники пропонують оформити паспорти «ЛДНР» за 500 доларів:

«Ціна оформлення „паспортів ДНР-ЛНР“ (необхідні для подачі документів на „громадянство РФ“) у посередників „в комплексі“ з послугою підготовки та подання документів на російське громадянство подолала позначку в 500 американських доларів. Ціна продовжує зростати».