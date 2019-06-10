Акцію “Зупини капітуляцію” провели під АП активісти

На заклик активістів прийти увечері 10 червня під Адміністрацію президента на акцію «Зупини капітуляцію» відгукнулися тисячі киян і гостей міста. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на Укрінформ.

За повідомленням новинного ресурсу під АП зібралося більше як півтори тисячі осіб.

Плакати з надписами “Мне не нужен русской мир – мені потрібна українська перемога”, “Не дам розстріляти воїнів” і скандували: “Вова, в нас іде війна – зачекає шаурма”, “Слава Україні – Героям слава”, “Слава нації – Смерть ворогам”, “Ні капітуляції – слава нації”, “Кучму – геть”, “Зеленський – у відставку”, майоріли у руках активістів, які співали гімн України.

До речі, гімн України «Ще не вмерли України на слава, ні воля», який визнаний одним з найгарніших у світі, новообраному президентові здається не дуже оптимістичним, тому він пропонує його змінити після закінчення війни.

Як повідомляє кореспондент видання Укрінформ учасники акції висловлювали обурення заявами представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми щодо Донбасу.

Активісти висловлювалися щодо політики керівника країни і його команди. Вони заявляли: “Які люди формують дорожню карту до Мінська? Хто відповідальний за ті ідеї, з якими поїхав Кучма? Сам Кучма чи хтось інший? Необхідно, щоб, в тому числі, ветерани входили в ту групу, що формує дорожню карту з Мінських домовленостей. Щоб у цій групі були люди, які знають, що відбувається, коли Росія порушує свої обіцянки. Нехай допустить ветеранів до формування дорожньої карти в Мінську, інакше ми будемо сприймати це як тиху капітуляцію. Ми цього не допустимо”.

Окрім того, учасники акції вимагали відставки прес секретарки Зеленського Юлії Мендель, яка у своїй заяві дискредитувала ЗСУ та Україну на міжнародній арені. Також вимагали відставки глави АП Андрія Богдана у зв’язку із порушенням закону про люстрацію.

Під час акції активісти спалили перед входом в АП білий прапор.

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Нагадаємо, що 5 червня після зустрічі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Кучма заявив про нові ініціативи, серед яких зняття економічної блокади з тимчасово окупованих територій, а також пропозиція щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь.

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