Регіони підняли бунт проти Тимошенко. Як пишеться список «Батьківщини»

Партія “Батьківщина” екс-прем’єра Юлії Тимошенко дотягла зі своїм з’їздом з висунення кандидатів у депутати до останнього обумовленого Центрвиборчкомом дня 10 червня.

Щоправда, представлена була тільки перша п’ятірка списку політсили на дострокові вибори, що виглядає дивно на тлі партій-конкурентів, наприклад, пропрезидентської “Слуги народу”, показала цілу сотню “списочників” і навіть кількох партійних висуванців на мажоритарні округи, або “Голоси” Святослава Вакарчука, подарувала хоча б першу двадцятку.

Експерти “Країни” підозрюють, що в партії Тимошенко тривають суперечки про місця в списку, про що повідомляють джерела в політсилі.

Чужі серед своїх

На XIV з’їзді в понеділок “Батьківщина” показала перших п’ять кандидатів у партійному списку на дострокові вибори у Верховну Раду. Як і очікувалося, першим номером йде сама Тимошенко.

Другий — бізнесмен і колишній глава партії “Основа” Сергій Тарута, який в ході недавньої президентської кампанії підтримав Тимошенко, правда, перед цим висунувши свою кандидатуру. Що йому дістанеться місце в прохідній частині списку партії неофіційно говорили давно.

“Хоча насправді його підтримка перед першим туром мало що дала Юлі (Тимошенко — Прим.Ред.). У Донецькій області менше 4% виборців за неї проголосували. У тому числі — у Маріуполі, на який покладалися певні надії. Однак Юля все одно поставила його високо в списку”, — стверджує співрозмовник з числа членів фракції “Батьківщини”.

Тарута родом з Маріуполя, його кар’єра в бізнесі пов’язана з розташованим там меткомбінатом “Азовсталь”, а в 2014 році він очолював Донецьку обласну державну адміністрацію, переехавшую в приморське місто з зайнятого сепаратистами Донецька.

Замикає першу трійку “Батьківщини” — екс-глава Служби безпеки України і голова партії свого імені Валентин Наливайченко. У президентську кампанію він також демонстрував підтримку Тимошенко, хоча ознаки їх співпраці були видні і раніше.

І тільки на четвертому місці наступний після Тимошенко член “Батьківщини”, заступник голови партійної фракції Сергій Соболєв. Це ветеран української політики і вірний соратник Тимошенко.

Якщо партія таки пройде до парламенту 9-го скликання, він в сьомий раз отримає депутатське посвідчення. До речі, на дострокових виборах у Раду 2014 року у Соболєва також був на четвертій сходинці списку.

П’ятим номером списку йде народний депутат від “Батьківщини” Олена Кондратюк. Вона дружина директора телеканалу ІСТV Олександра Богуцького. Саме вона в партії займається постановкою публічних заходів. На минулих президентських виборах їй доручили курирувати медійну частина кампанії Тимошенко, візуальні образи, зовнішню та телевізійну рекламу.

Судячи з високого місця в списку, Тимошенко як і раніше цінує Кондратюк (і навіть більш, ніж в 2014 році, коли їй дісталося лише 18 місце, і вона зайшла в Раду тільки після того, як стояв вище за списком Ігор Жданов пішов в уряд).

Але в парламентських кулуарах Кондратюк завжди вважалася у “Батьківщині” представником квоти бізнесмена Віктора Пінчука, власника ІСТV. І її високе місце в нинішньому списку може бути не тільки вдячністю Тимошенко за хорошу роботу на виборах, але й реверанс на адресу олігарха.

Внесок Кондратюк в кампанію дійсно високо цінують у фракції.

“Вона дуже багато зробила для результату Юлії Володимирівни в президентській кампанії. І те, що наш кандидат не пройшов у другий тур, не вина в даному випадку Кондратюк. Недопрацювали на місцях. А ще Кондратюк є найбільш ефективним депутатом у фракції, якщо брати співвідношення зареєстрованих законопроектів і прийнятих”, — прокоментував народний депутат від “Батьківщини” Олексій Рябчин “Країні”.

Гарячий список

За даними “Країни”, далі місця в списку займають (у довільному порядку) старі соратники Тимошенко — перший заступник Тимошенко в партії, парламентарій Іван Кириленко, голова парламентського комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін, голова комітету Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко, керівник комітету Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря, останній зайшов за списком партії в цьому скликанні Валерій Дубіль, політтехнолог і парламентарій Олександр Абдуллін, народний депутат Іван Крулько.

Розстановка у другій десятці взагалі набагато цікавіше. Через місць тут у партії спалахнули гострі суперечки. На них претендували депутати фракції, але проти керівники ряду обласних організацій.

“Люди з кількох осередків просто винесли Юлі мозок. Для них ці вибори — останній шанс зайти в Раду. І вони пообіцяли заблокувати з’їзд, якщо “високі” місця дістануться не їм або їхнім висуванцям”, — стверджує співрозмовник видання в оточенні Тимошенко.

Про складнощі з керівництвом обласних парторганізацій говорили журналісту “Країни” і інші джерела в партії. Серед порушників спокою називають голів Київської облпарторганізації Костянтина Бондарєва (до речі, дуже близького до Тимошенко), Житомирській — Анжеліку Лабунську, Львівській — Михайла Цимбалюка і Харківській — Віталія Данилова.

Офіційно це не підтверджується.

Але примітно, що якраз перед з’їздом з’явилася заява народного депутата від “Батьківщини” Олександри Кужель, що вона відмовляється від місця в першій двадцятці партійного списку. “Для того, щоб молоді і зухвалі, з новим модерним мисленням і новим баченням, мали можливість втілити свої таланти і професіоналізм на благо України”, — написала Кужель на своїй сторінці у Фейсбуці зазначивши, що вона залишається в команді “Батьківщини”.

За інформацією видання, вона в підсумку перемістилася в кінець четвертої десятки списку. Деталі говорити в бесіді з “Країною” вона не захотіла.

Зазначимо: в коментарі телеканалу ZIK Сергій Соболєв повідомив, що у другій десятці будуть керівники парторганізацій в областях, де Тимошенко дістався високий результат. “Наприклад, як ми могли забути тих, де ми отримали перше місце під час першого туру президентських виборів (Івано-Франківська область – Прим.Ред.)” – повідомив парламентарій.

Парторганізацію в останній області очолює колишній народний депутат Дмитро Шлемко, який свого часу відмовився від мандата, щоб в Раду пройшов його колега Дубіль (і не став конкурентом близького до Порошенко Сергій Березенко на довиборах в Чернігівській області). Однак, за даними видання, він не планує повертатися в Раду.

Незрозуміло, коли партія взагалі оприлюднить виборчий список та перелік кандидатів у мажоритарні округи. Втім, це звичайна політична хитрість, щоб відчувати себе вільніше з кандидатурами.

“Звичайно, всі прізвища будуть оприлюднені на сайті Центрвиборчкому, але одночасно! Увагу преси, активної частини суспільства не буде зосереджено на комусь одному. А до 20 червня — останній термін здачі списків у ЦВК ще можна спокійно правити в догоду спонсорам або партійним інтересам”, — прокоментував “Країні” керівник Комітету виборців України Олексій Кошель.

Втім, у фракції є щодо списку і інша думка. «Велика ймовірність, що не буде виборів 21 липня. А до нового терміну у нас буде інший список», — коментує співрозмовник в оточенні Тимошенко.