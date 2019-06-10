У Франції заборонять знищувати нерозпродані модні товари

У Франції на законодавчому рівні заборонять знищувати нереалізовану продукцію. Замість знищення бренди будуть зобов’язані переробляти речі.

Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що закон набуде чинності орієнтовно до 2021-2023 році. За даними прем’єр-міністра, кожен рік у Франції викидалися або знищувалися товари на суму понад 650 мільйонів євро.

Тепер товари, в тому числі і люксові, обов’язково потрібно буде здавати на переробку. Якщо речі залежатся на певний термін, вони будуть вилучені.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Заборону на знищення продукції став обговорюватися після того як з’ясувалося, що марка Burberry знищила одяг і парфумерію на суму 28,6 мільйона фунтів. Це було зроблено для того, щоб не дати продукції потрапити на чорний ринок. Після цього генеральний директор Burberry Марко Гоббетти заявив, що бренд більше не буде знищувати нерозпродані товари.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Chanel повністю відмовився від натурального хутра та шкіри екзотичних тварин.

За матеріалами Buro247

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