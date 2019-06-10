Глава патрульної поліції Борисполя пішов у відставку

Начальник патрульної поліції Борисполя Віталій Горкун (на фото) пішов у відставку. Як запевняє правоохоронець, причиною такого рішення стало бажання змін, і воно ніяк не пов’язано з останніми скандалами в рядах Нацполиции.

Про це KV стало відомо з повідомлення на сторінці екс-глави патрульної поліції Борисполя Віталія Горкуна в соцмережі Фейсбук.

“Моє рішення піти зі служби ніяк не пов’язано з останніми скандалами в рядах Нацпола. Не секрет, що в кожному колективі є покидьки і негідники, які своїми вчинками кидають тінь на всіх колег. Тому сподіваюся покарання для таких “поліцейських” буде максимальним, згідно з чинним законодавством”, — сказано в повідомленні.

Віталій Горкун зазначив, що за час роботи в патрульній поліції він на власному прикладі відчув, наскільки тривалим і важким є процес реформ в Україні, причому це стосується не тільки влади, а й громадян.

Ймовірно, під останніми скандалами Віталій Горкун мав на увазі, зокрема, випадок в Переяслав-Хмельницькому. Тоді співробітників Нацполиции звинуватили у стрільбі, з-за якої помер 5-річний хлопчик, що отримав поранення в голову. У момент трагедії правоохоронці не були на службі, і перебували в стані алкогольного сп’яніння. Після смерті хлопчика Київська обласна прокуратура змінила підозру з перекваліфікацією злочину на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Увечері 3 червня під будівлею МВС на вул. Богомольця, 10 в Києві зібрався пікет, учасники якого вимагали покарання поліцейських, винних у смерті 5-річного Кирила з Переяслав-Хмельницького. Під будівлею МВС зібралося близько 200 осіб. Учасники пікету поклали біля входу в МВС дитячі іграшки і свічки. Пізніше до пікетувальників вийшов Голова Нацполиции Сергій Князєв і глава Нацполиции Київської області Дмитро Ценов, і повідомили про відставку останнього. А 4 червня під будівлею відділення поліції у Переяслав-Хмельницькому пройшла акція “Безкарність вбиває” з вимогою притягнути до відповідальності вбивць 5-річного Кирила Тлявова.