Молдова може перетворитися на новий російський плацдарм, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін занепокоєний через політичну ситуацію в Молдові, яка несе загрозу для українського півдня.

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

«Нам реально небайдуже, що відбувається у сусідній Молдові. Ми це дуже пильно моніторимо. Завтра в Кишиневі буде Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті.

Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики «добрих послуг» з боку зовнішніх гравців. На жаль, більше посередництва – менше суб’єкта єктності», – зазначив Клімкін.

Він додав, що Україні необхідна європейська демократична Молдова. І нам не підходить «перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для ” українського півдня»

Додамо, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови про створення тимчасової коаліції, куди увійшли депутати із фракцій Партії соціалістів та політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів).