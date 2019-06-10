Скасувати закони про мову та декомунізації: Добкін вибухнув грізним заявою

Одіозний політик, голова партії «Християнські соціалісти» Михайло Добкін заявив, що має намір скасувати закони про українську мову, люстрації і декомунізації.

Своєю позицією він поділився на форумі об’єднаної партії «Довіряй справах», який пройшов у понеділок, 10 червня, в Києві.

«Нам не соромно, що першим нашим законом, внесеним до парламенту, буде скасування декомунізації», – заявив він про свої плани в разі обрання в народні депутати наступного скликання.

Політик також пояснив причини свого рішення. За його словами, закон про мову «дискримінує половину населення України», а закон про люстрацію нібито незаслужено позбавив роботи багатьох людей.